Шесть семей из Херсонской области получат жилье в Кирове

Для получения сертификата необходимо подать документы в МФЦ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство строительства Кировской области предоставило жилье 6 семьям беженцев из Херсона. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Покинувшим Херсонскую область полагается сертификат, который покрывает часть стоимости квартиры. Размер выплаты - 88 737 рублей за квадратный метр. Сумма может варьироваться в зависимости от количества членов семьи. Сертификатом можно частично или полностью оплатить жилье. Также по поручению главы региона Александра Соколова сотрудники правительства и центра занятости региона посещают места временного размещения и рассказывают беженцам о нашем регионе, предлагая им рабочие места и возможности образования.

Чтобы получить сертификат на приобретение жилья, необходимо подать документы в местный МФЦ, а именно:

- паспорт или свидетельство о рождении;

- свидетельство о браке, об усыновлении или о рождении;

- документы, заявляющие о праве собственности на жилье в Херсоне и в Херсонской области.