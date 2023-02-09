В ночь с 9 на 10 февраля вывезут снег с 15 улиц Кирова

В Кирове продолжают освобождать улицы от снега.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кировская администрация выложила график вывоза снега в Кирове. Работы пройдут в ночь с 9 на 10 февраля на данных участках:
- улица Дерендяева, от улицы Милицейской до улицы Азина;
- улица Дзержинского, от улицы Луганской до улицы Центральной поселок Ганино;
- Октябрьский проспект, от улицы Красноармейской до улицы Комсомольской;
- улица Московской, от улицы Казанской до улицы Ленина;
- улица Горбачева, от улицы Ленина до улицы Свободы;
- улица Проезжая, от Паркового переулка до улицы Школьной;
- улица Мира, от улицы Монтажников до улицы Ломоносова;
- улица Лепсе, от улицы Цеховой до улицы Романа Ердякова;
- улица Современная;
- улица Физкультурников;
- улица Подгорная;
- улица Широтная;
- улица Менделеева;
- проезд от улицы Современной до улицы Широтной;
- Кооперативный переулок.
Водителей просят не оставлять автомобили на обочинах данных улиц. Это может помешать работе спецтехники.