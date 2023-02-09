В ночь с 9 на 10 февраля вывезут снег с 15 улиц Кирова

В Кирове продолжают освобождать улицы от снега. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировская администрация выложила график вывоза снега в Кирове. Работы пройдут в ночь с 9 на 10 февраля на данных участках:

- улица Дерендяева, от улицы Милицейской до улицы Азина;

- улица Дзержинского, от улицы Луганской до улицы Центральной поселок Ганино;

- Октябрьский проспект, от улицы Красноармейской до улицы Комсомольской;

- улица Московской, от улицы Казанской до улицы Ленина;

- улица Горбачева, от улицы Ленина до улицы Свободы;

- улица Проезжая, от Паркового переулка до улицы Школьной;

- улица Мира, от улицы Монтажников до улицы Ломоносова;

- улица Лепсе, от улицы Цеховой до улицы Романа Ердякова;

- улица Современная;

- улица Физкультурников;

- улица Подгорная;

- улица Широтная;

- улица Менделеева;

- проезд от улицы Современной до улицы Широтной;

- Кооперативный переулок.

Водителей просят не оставлять автомобили на обочинах данных улиц. Это может помешать работе спецтехники.