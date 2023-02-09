В Кировской области ускорили рассмотрение документов для комплексного развития территорий

Для реализации пятилетнего плана в министерстве строительства разрабатывают новые стратегии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Кировской области подписал договор, ускоряющий процесс подписания документов для комплексного развития территорий. Этой новостью поделись в региональном правительстве.

Эти изменения важны для сокращения сроков рассмотрения бумаг в администрации с 55 дней до 45. Нововведения разработали и вынесли на рассмотрении в министерстве строительства Кировской области.

- В Кировской области разработан пятилетний план развития строительной области. Мы планируем увеличить число подписанных разрешений на постройку многоквартирных домов. Для этого необходимо разработать единые требования по комплексному развитию территорий, - отмечает зампред правительства Алексей Жердев.