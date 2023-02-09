В Кировской области более миллиона человек зарегистрированы на «госуслугах»

На сегодняшний день на портале доступны 97 функций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область вошла в десятку лидеров по использованию «Госуслуг». Этим событием поделились в региональном правительстве.

Более миллиона жителей нашего региона завели свою учетную запись на портале. Пользуются услугами сайта 212 тысяч человек. Доля активных пользователей за январь 2023 года составляет 23,32%. Именно по этому показателю наш регион попал в рейтинг.

Создатели портала в свою очередь расширяют спектр предоставляемых услуг. На сегодняшний день на сайте доступны 97 функций.