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НовостиОбщество9 февраля 2023 14:21

В Кировской области более миллиона человек зарегистрированы на «госуслугах»

Наш регион вошел в ТОП-10 по стране с самым большим количеством активных пользователей
Артем ЗАМЯТИН
На сегодняшний день на портале доступны 97 функций.

На сегодняшний день на портале доступны 97 функций.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область вошла в десятку лидеров по использованию «Госуслуг». Этим событием поделились в региональном правительстве.

Более миллиона жителей нашего региона завели свою учетную запись на портале. Пользуются услугами сайта 212 тысяч человек. Доля активных пользователей за январь 2023 года составляет 23,32%. Именно по этому показателю наш регион попал в рейтинг.

Создатели портала в свою очередь расширяют спектр предоставляемых услуг. На сегодняшний день на сайте доступны 97 функций.