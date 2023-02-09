11 февраля в Кирове пройдет «Лыжня России-2023»

участникам соревнования выдадут фирменные шапки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 февраля в Кирове состоится «Лыжня России-2023». Как рассказали в горадминистрации, мероприятие пройдет на территории «Трамплина».

Комиссия по допуску работает до 10 февраля в спортшколе «Вятка-старт» по адресу Динамовский проезд, 12. Также можно зарегистрироваться непосредственно у спортивного комплекса с 8.30 до

11.00, возраст не ограничен.

Программа начинается в 11.45 с церемонии открытия, затем с 12.00 пройдут гонки, все завершится церемонией награждения в 13.00.

Для подачи заявки на участие необходимо иметь при себе:

- Паспорт РФ или свидетельство о рождении;

- Полис мед страхования;

- Справка от врача о допуске (для детей до 17 лет включительно);

- Договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.