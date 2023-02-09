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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 12:36

В Афанасьевском районе сотрудник агрофирмы получил условный срок за получение подкупа

За несколько лет он получил более 80 тысяч рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно.

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Афанасьевском районе сотрудника агрофирмы осудили за получение коммерческого подкупа. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Как выяснилось, работник в течение нескольких лет получал деньги за «совершение в интересах компании-поставщика действий, входящих в служебные полномочия, и которым он мог способствовать в силу своего положения». А именно: агрофирма приобретала горюче-смазочные материалы и товары для сельскохозяйственной техники у конкретной компании. В общей сумме он получил более 80 тысяч рублей.

На сотрудника агрофирмы завели уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил наказание: год лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.