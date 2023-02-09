Четверо жителей Кировской области отдали мошенникам более семи миллионов рублей

Кировчане переводили деньги, запрашиваемые под разными предлогами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как рассказали в областном УМВД, пострадавшие - жители Кирова и Суны. Так, 56-летний житель областного центра отдал мошенникам 3 миллиона рублей, часть из которых была взята в кредит. В течение двух недель он присылал разные суммы по разным запросам. Обман кировчанин заподозрил на звонке «сотрудника банка Сингапура», который потребовал 10 тысяч долларов.

47-летняя женщина из Кирова потеряла 2 миллиона в надежде заработать на бирже «на перемене курса валют». Она пересылала деньги мошенникам, пока один из них случайно не написал в общий чат, что на эти средства отдыхает на море. А 67-летняя женщина из Суны перевела мошенникам 1,4 миллиона, убежденная в том, что «занимается инвестициями на Интернет-платформе».

74-летняя кировчанка поверила в возможность заработать на бирже, делая ставки на курсах криптовалют. Пенсионерка отдала злоумышленникам 921 тысячу рублей. А когда попросила вывести деньги, ей позвонил якобы сотрудник Центробанка, велевший заплатить 213 тысяч за ячейку хранения. Поскольку денег у женщины не оказалось, звонить ей перестали.

- По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, - добавили в пресс-службе областного УМВД.