Трем учителям из Кировской области присвоили почетное звание

Три педагога из нашего региона стали заслуженными учителями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Три учителя из Кировской области удостоились почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, звание присваивается трем педагогам нашего региона:

- Ларисе Николаевне Коток, учителю МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский;

- Олегу Юрьевичу Кузнецову, учителю МКОУ гимназии города Вятские Поляны;

- Татьяне Владимировне Неверовой, учителю КОГОБУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов города Яранска».

Указ подписан 23 января 2023 года. Ознакомиться с ним можно здесь.