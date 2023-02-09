Трем учителям из Кировской области присвоили почетное звание

Три педагога из нашего региона стали заслуженными учителями.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Три учителя из Кировской области удостоились почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, звание присваивается трем педагогам нашего региона:
- Ларисе Николаевне Коток, учителю МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский;
- Олегу Юрьевичу Кузнецову, учителю МКОУ гимназии города Вятские Поляны;
- Татьяне Владимировне Неверовой, учителю КОГОБУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов города Яранска».
Указ подписан 23 января 2023 года. Ознакомиться с ним можно здесь.