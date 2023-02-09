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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 10:42

В Кирове закрыли целую сеть подпольных игровых клубов

Их владельцу грозит уголовная ответственность
Артем ЗАМЯТИН
Злоумышленник почти полгода держал сеть незаконных игровых клубов.

Злоумышленник почти полгода держал сеть незаконных игровых клубов.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Кирове закрыли сеть незаконных игровых клубов. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следователи выяснили, что с октября прошлого года по январь 2023 местный житель организовывал азартные игры, заведомо зная, что это запрещено. Подозреваемый снял нежилые помещения в разных районах регионального центра. Там он установил там игровые аппараты и через интернет проводил незаконные турниры.

Ведомство закрыло сеть подпольных клубов. На подозреваемого завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Следователи выясняют подробности преступления.