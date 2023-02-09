В Кирове закрыли целую сеть подпольных игровых клубов

Злоумышленник почти полгода держал сеть незаконных игровых клубов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Кирове закрыли сеть незаконных игровых клубов. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следователи выяснили, что с октября прошлого года по январь 2023 местный житель организовывал азартные игры, заведомо зная, что это запрещено. Подозреваемый снял нежилые помещения в разных районах регионального центра. Там он установил там игровые аппараты и через интернет проводил незаконные турниры.

Ведомство закрыло сеть подпольных клубов. На подозреваемого завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Следователи выясняют подробности преступления.