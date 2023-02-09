Кировчан оштрафовали на 13 тысяч рублей за пение, крики и свист по ночам

За шум в ночное время положено наказание - штраф в размере до двух тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Административной комиссии по Октябрьскому району провела четыре заседания, на которых рассмотрела 13 дел о привлечении к ответственности. Как сообщили в пресс-службе мэрии, все они были связаны с жалобами кировчан на шум по ночам.

Так, жители жаловались на крики, свист, пение и громкую музыку в ночной период с 22 до 7 часов. Отметим, что наказание за данное нарушение - штраф в размере до двух тысяч рублей.

По итогам комиссия вынесла 13 постановлений о привлечении к ответственности. Одно дело прекратили из-за истечения срока давности. Общая сумма штрафов составила 13,5 тысячи рублей.