В Кировской области отбирают подрядчиков для проведения капремонта в домах

За пять лет капремонт планируется провести в 3733 домах Кировской области. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области начался отбор подрядчиков для проведения капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Прием заявок продлится с 9 февраля по 3 марта 2023 года. Власти отбирают подрядные организации, которые выполняют капремонт общего имущества МКД и объектов культурного наследия, ремонтируют, заменяют и модернизируют лифты, разрабатывают проектно-сметную документацию на проведение работ, осуществляют строительный контроль.

В министерстве энергетики и ЖКХ добавили, что в ближайшие пять лет в регионе планируется провести капремонт в 3733 многоквартирных домах. К юбилею Кирова в порядок приведут фасады 249 зданий.