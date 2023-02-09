В Кировской области рецидивист пытался украсть смартфон у ребенка

Росгвардейцы прибыли на место происшествия буквально за минуту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советске сотрудники вневедомственной охраны задержали рецидивиста, который украл у подростка телефон. Подробностями инцидента поделились в управлении Росгвардии по кировской области.

На днях в дежурный отдел полиции Советского района поступил сигнал о том, что неизвестный отобрал у несовершеннолетнего телефон. Буквально через минуту отряд росгвардейцев уже был на месте. Сотрудники ведомства опросили свидетелей, которые указали на убегавшего мужчину. Пытаясь скрыться от правоохранителей, мужчина обронил украденный гаджет.

Подросток опознал свой смартфон и злоумышленника, совершившего кражу. Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель 1972 года рождения. Его передали полиции для дальнейшего расследования.