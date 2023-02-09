Управляющие компании игнорируют просьбы кировчан об очистке крыш от снега и льда

Лед на крышах создает опасность для жизни людей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Зимой, когда Киров оказывается во власти обильных снегопадов и похолодания, в городе регулярно проводятся рейды по проверке содержания крыш многоквартирных домов. Результатами очередной проверки поделились в региональном правительстве.

Напомним, что за уборку снега и льда с кровель отвечают управляющие компании. Но далеко не все подходят к работам с нужной ответственностью. От кировчан продолжаются поступать жалобы на бездействие УК.

К примеру, с крышы дома № 63 по улице Мичуринской свисают сосульки и снежные массы. По словам жильцов, их обращения «управляйка» просто игнорирует. Похожая ситуация на улице Дзержинского, 5. Сосульки рабочие сбили, а наледь и снег оставили.

Работа управляющих компаний находится на контроле Госжилинспекции. Там отметили, что, если подрядчики вовремя не принимают меры и не реагируют на жалобы жильцов, то компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей.