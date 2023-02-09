В Пижанском районе два человека погибли в ДТП со встречной фурой

Водитель и пассажир легковушки погибли в результате столкновения. Фото: ГИБДД Кировской области

В Пижанском районе два человека погибли в ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 9 февраля в 05.20. На 174 км трассы «Киров - Советск - Яранск» столкнулись встречные ВАЗ-2112 и грузовик «Вольво». Удар оказался страшным, «двенашку» буквально смяло и разорвало. В результате 33-летний водитель отечественной легковушки и его 41-летний пассажир погибли на месте ДТП.

По факту аварии проводится проверка. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Все причины и условия происшествия выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.