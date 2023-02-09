11 февраля кировчане смогут сдать вторсырье на переработку

Регоператор принимает макулатуру, ветошь, бутылки, крышечки и пробки и так далее. Фото: Анастасия ОСИПОВА

11 февраля по Кирову проедет экомобиль. Об этом сообщает регоператор «Куприт».

Передвижной пункт приема вторсырья остановится в следующих точках города:

- 10.00 до 11.00 - Дворец пионеров (главная парковка, угол улиц Калинина и Сурикова);

- 11.30 до 12.30 – с/к «Быстрица» ул. Маршала Конева, 10;

- 13.00 до 14.00 - Парк Победы ул. Монтажников, 38 (у магазина «Глобус»).

Кировчане могут принести на переработку макулатуру, пластиковые бутылки, алюминий и жесть, ветошь и старую одежду, стекло и фольгу. Экомобиль также примет крышечки и пробки от шампанского, дискеты и виниловые пластинки, зубные щетки, тюбики и так далее. Полный список можно узнать здесь.

Регоператор напоминает: все вторсырье должно быть чистым и рассортированным по фракциям.