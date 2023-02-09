Аферисты чуть не обманули кировскую пенсионерку почти на 150 тысяч рублей

Кировчанку пытались убедить приехать в Пермь за деньгами. Фото: Даниил ОПАРИН

Сотрудники почты помогли пенсионерке не лишиться накоплений. Подробностями инцидента поделились в УМВД России по Кировской области.

Со слов женщины стало известно, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником прокуратуры из Москвы. Он рассказал, что, якобы, суд доказал незаконную работу организации, торгующую биологическими добавками, природными препаратами, пищевыми продуктами и тому подобным. Злоумышленник признал женину и ее мужа «обманутыми клиентами» и убедил их, что им положена компенсация в 580 тысяч рублей, но по фальшивым данным пожилая пара отказалась от выплат.

«Прокурор» предложил даме поговорить с «сотрудником финотдела».

Псевдо-бухгалтер попросила женщину для получения выплаты из города Пермь перевести 6% от суммы «компенсации», то есть 35 тысяч рублей, что последняя и сделала. Однако дама ехать в другой регион отказалась, тогда аферистка предложила застраховать платеж на 116 тысяч рублей. На почте, где кировчанка собиралась сделать перевод, ее отговорили сотрудники отделения и объяснили, что ее обманывают.

Полиция устанавливает личности мошенников. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.