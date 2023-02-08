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НовостиСпорт8 февраля 2023 15:32

10 февраля в Кирове пройдут всероссийские соревнования по конькобежному спорту

За первое место поборются около 150 спортсменов
Артем ЗАМЯТИН
Спортсменам предстоит покорить дистанции длинною в 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров. ФОТО: Министерство спорта и туризма Кировской области

Спортсменам предстоит покорить дистанции длинною в 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров. ФОТО: Министерство спорта и туризма Кировской области

В нашем регионе за первенство поборются конькобежцы со всей России. Этой новостью поделились в министерстве спорта и туризма Кировской области.

С 10 по 12 февраля в Кирове пройдут 85-е всероссийские соревнования, 4 этап Кубка Союза конькобежцев и 4 этап Кубка России.

За первое место будут бороться почти 150 человек из 25 регионов, на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров. Также спортсменам предстоит показать себя в таких дисциплинах как масс-старт, командный спринт и гонка.

Состязания стартуют в пятницу 10 февраля в 11.00. Парад открытия начнется в 13.30.