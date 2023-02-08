В Кировской области ищут без вести пропавшего 34-летнего мужчину

Если вы обладайте информацией о место нахождении мужчины сообщите по номеру телефона. ФОТО: https://vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь найти 34-летнего Сафуанова Ришата Фанилевича. Приметы пропавшего рассказали члены поискового отряда «ЛизаАлерт».

Место нахождение мужчины неизвестно с 30 декабря 2022 года. Его рост 155 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Он был одет в черную куртку, брюки, шапку, ботинки и взял с собой сумку через плечо.

Если вы знаете, где может находиться Ришат, просьба позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.