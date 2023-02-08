Спустя месяц в доме на Молодой Гвардии, 14 в Кирове включили холодную воду

Жильцы дома месяц не могли спокойно принять душ. Фото: Евгения ГУСЕВА

В дом на улице Молодой Гвардии, 14 вернулась холодная вода. «Народный фронт» Кировской области буквально спас жильцов.

Ранее мы рассказывали о том, как с 7 января люди дома остужали кипяток, чтобы хотя бы помыться. Как выяснилось, для решения проблемы требовалось всего лишь устранить аварию в подвале. Мало того, что управляющая компания этого не сделала, она также не организовала положенный по закону подвоз воды к дому.

После разговора с активистами «Народного фронта» УК отправила сантехника устранять неполадки, на что потребовалось меньше суток. После проведенных работ вода пошла без перебоев.