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НовостиОбщество8 февраля 2023 15:10

Спустя месяц в доме на Молодой Гвардии, 14 в Кирове включили холодную воду

Проблему можно было решить меньше чем за сутки
Артем ЗАМЯТИН
Жильцы дома месяц не могли спокойно принять душ.

Жильцы дома месяц не могли спокойно принять душ.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В дом на улице Молодой Гвардии, 14 вернулась холодная вода. «Народный фронт» Кировской области буквально спас жильцов.

Ранее мы рассказывали о том, как с 7 января люди дома остужали кипяток, чтобы хотя бы помыться. Как выяснилось, для решения проблемы требовалось всего лишь устранить аварию в подвале. Мало того, что управляющая компания этого не сделала, она также не организовала положенный по закону подвоз воды к дому.

После разговора с активистами «Народного фронта» УК отправила сантехника устранять неполадки, на что потребовалось меньше суток. После проведенных работ вода пошла без перебоев.