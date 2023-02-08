В доме на Орловской в Кирове люди задыхаются от запаха канализации

Необходимо решить проблему до наступления весны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На протяжении четырех месяцев в аварийном доме №7б на улице Орловской не исчезает запах канализации. С просьбой о помощи жильцы постройки обратились в кировское отделение «Народного фронта».

Вонь стоит в подъезде и квартирах, людям приходится закупаться освежителями воздуха и спать с открытыми форточками. Легче дышать становится только с наступлением холодов. Вместе с неприятным амбре в подъездах и квартирах на первом этаже завелись мухи.

Дом построен в 1930 году и не имеет канализации. Отходы сливаются в колодцы, которые необходимо прочищать, чем никто не занимается. В управляющей компании ссылаются на водоснабжающую организацию, а сотрудники последней отправляют в обратно в УК.

При наступлении весны запах усилится. Активисты направили заявление в прокуратуру, вопрос важно решить оперативно.