Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 12:51

Новым и.о. заместителя главы администрации Кирова стал Сергей Торхов

Кроме того, его утвердили на пост начальника отдела транспорта
Артем ЗАМЯТИН
В 90-е Сергей Александрович трудился электромонтером. ФОТО: администрация города Кирова

В 90-е Сергей Александрович трудился электромонтером. ФОТО: администрация города Кирова

Сергей Торхов назначен на должность начальника отдела транспорта и будет исполнять обязанности заместителя главы администрации. Этой новостью поделились в мэрии Кирова.

Сергей Александрович закончил политехнический институт, в 90-е работал электромонтером. В 2012 году занимал должность управляющего ЖКХ, затем трудился в качестве заместителя начальника теруправления Ленинского района.

Вопрос об утверждении Сергея Торхова в должности замглавы администрации рассмотрят в городской думе в ближайшее время.