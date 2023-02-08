Новым и.о. заместителя главы администрации Кирова стал Сергей Торхов

В 90-е Сергей Александрович трудился электромонтером. ФОТО: администрация города Кирова

Сергей Торхов назначен на должность начальника отдела транспорта и будет исполнять обязанности заместителя главы администрации. Этой новостью поделились в мэрии Кирова.

Сергей Александрович закончил политехнический институт, в 90-е работал электромонтером. В 2012 году занимал должность управляющего ЖКХ, затем трудился в качестве заместителя начальника теруправления Ленинского района.

Вопрос об утверждении Сергея Торхова в должности замглавы администрации рассмотрят в городской думе в ближайшее время.