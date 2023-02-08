В 2024 году построят магистраль на улице Калинина

На данные улицы отправят оценщиков. ФОТО: Яндекс.Карты

Дорогу на Калина планируют построить в 2024 году. Этой информацией поделились в администрации Кирова.

Ранее мы сообщали, что власти собираются изъять дома и участки у жителей улицы.

На данный участок отправят оценщиков и заключат с владельцами соглашение. Дорогу построят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Для проведения работ необходимо снести дома на Тургенева, 40, Чапаева, 39, на Газемном переулке, 2 и 3. Вдоль магистрали предусмотрены освещение и тротуары.

Напомним, что 8 февраля в 16.00 в кабинете 229 здания администрации города Кирова состоится публичное заседание по данному вопросу.