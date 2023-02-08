В больницах Кировской области семьи военнослужащих принимают без очереди

Врачи уже поработали с большим числом маленьких пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Семьи военных получат медицинскую помощь без очереди. Такой новостью поделились в правительстве Кировской области.

По поручению главы региона Александра Соколова. Для получения данной льготы необходимо обратиться в регистратуру или к заведующему поликлиникой со справкой из военкомата.

- Мы желаем всем ребятам скорейшего возвращения. Мы знаем всех пациентов и всегда на связи с ними, - прокомментировала главврач Детского диагностического центра Мария Савинова.

Медперсонал учреждения уже успел помочь около 200 детям военнослужащих.