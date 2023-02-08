В Кирове парень и девушка похитили общую знакомую

Парочка насильно удерживала похищенную девушку в квартире. Фото: СУ СКР по Кировской области

Как сообщает областной Следственный комитет, инцидент произошел 4 февраля. 20-летняя девушка и 23-летний молодой человек, сговорившись, обманом заманили их 19-летнюю знакомую в квартиру на Курской. Уже там они начали угрожать девушке ножом, не позволяя ей уйти.

Позднее парочка решила увести пленницу в лес, расположенный неподалеку. Неизвестно, что они хотели сделать (и сделали бы), если бы не сотрудники «скорой помощи», которые заметили происходящее и вмешались. Скорее всего, именно они и вызвали полицию.

Обоих похитителей задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения человека с угрозой применения насилия. Девушку и парня заключили под стражу. Все обстоятельства произошедшего выясняются.