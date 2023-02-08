Омутнинская ЦРБ не дает больному раком четвертой стадии группу инвалидности

Активиста «Народного фронта» сделают запрос в минздрав. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Омутнинска с тяжелой формой онкологии не присваивают группу инвалидности. Об этом рассказала супруга мужчины во время прямого эфира «Народного фронта».

Пенсионерка из Омутнинска поделилась с активистами своей проблемой: у ее мужа выявили рак поджелудочной железы четвертой стадии. Болезнь прогрессирует быстро: мужчина уже не может самостоятельно ходить.

Для ухода необходимы пеленки, подгузники и многое другое. Но пожилые люди не могут позволить себе такие большие денежные траты. А при оформлении инвалидности данные средства предоставляют бесплатно.

Еще осенью супруг прошел все обследования и необходимые документы. В декабре бумаги передали в районную ЦРБ. Но ответа семья не дождалась, хотя по закону в течение 30 суток. Как выяснилось, в бюро медико-социальной экспертизы документы так и не поступали.

Активисты направят обращение в минздрав, и будут поддерживать связь с бюро для выяснения обстоятельств.