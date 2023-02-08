Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 9:26

Омутнинская ЦРБ не дает больному раком четвертой стадии группу инвалидности

Жена пенсионера подала запрос еще в декабре, но ответа так и не получила
Артем ЗАМЯТИН
Активиста «Народного фронта» сделают запрос в минздрав.

Активиста «Народного фронта» сделают запрос в минздрав.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Омутнинска с тяжелой формой онкологии не присваивают группу инвалидности. Об этом рассказала супруга мужчины во время прямого эфира «Народного фронта».

Пенсионерка из Омутнинска поделилась с активистами своей проблемой: у ее мужа выявили рак поджелудочной железы четвертой стадии. Болезнь прогрессирует быстро: мужчина уже не может самостоятельно ходить.

Для ухода необходимы пеленки, подгузники и многое другое. Но пожилые люди не могут позволить себе такие большие денежные траты. А при оформлении инвалидности данные средства предоставляют бесплатно.

Еще осенью супруг прошел все обследования и необходимые документы. В декабре бумаги передали в районную ЦРБ. Но ответа семья не дождалась, хотя по закону в течение 30 суток. Как выяснилось, в бюро медико-социальной экспертизы документы так и не поступали.

Активисты направят обращение в минздрав, и будут поддерживать связь с бюро для выяснения обстоятельств.