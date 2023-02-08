В Кировской области заработают еще четыре бесплатных пункта проката вещей для новорожденных

Сейчас такой пункт проката работает в Кирове на улице Менделеева. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области начнут работать еще четыре бесплатных пункта проката вещей для новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент в Кирове работает только один такой пункт - на Менделеева, 16 (Кировская областная детская больница). В нем можно получить коляску, кроватку, ванночку, ходунки, манеж, стульчик для кормления и другие. По вопросам работы можно обратиться по телефону 8 (8332) 33-23-00.

В феврале планируется открыть еще четыре пункта. Они расположатся в Кирово-Чепецке, Вятских Полянах, Слободском и Котельниче.

- Работа пунктов направлена на оказание помощи семьям в трудной жизненной ситуации, детям которых от 0 до 3 лет. Вещи передаются на временное пользование, - добавили в пресс-службе правительства.