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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 8:26

Житель Юрьянского района получил девять с половиной лет «строгача» за убийство жены

Мужчина избил супругу из-за бытовой ссоры, и та скончалась от полученных травм
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Фото: СУ СКР по Кировской области

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Юрьянском районе осудили мужчину, убившего свою жену. Подробности сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 16-17 сентября 2022 года. Супруги вместе выпивали, и между ними в какой-то момент вспыхнул конфликт на бытовой почве. Мужчина избил свою жену, нанеся ей несколько сильных ударов по голове. 47-летняя женщина в итоге скончалась от полученных травм.

На мужа завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Суд признал его виновным и назначил наказание: девять с половиной лет колонии строгого режима.