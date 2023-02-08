С 8 по 9 февраля вывезут снег с 11 объектов города Кирова

Уборка снега пройдет ночью на 11 участках города. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировская администрация выложила график уборки улиц от снега с 8 по 9 февраля. Проведут работы на следующих улицах:

- улица Московская, от Октябрьского проспекта до улицы Романа Ердякова;

- Октябрьский проспект, от улицы Красноармейской до улицы Комсомольской;

- улица Луганская, от Северо-Западного проезда до Разворотного круга;

- улица Горького, от улицы Комсомольской до улицы Воровского;

- улица Спасская, от улицы Володарского до улицы Свободы;

- улица Герцена, от улицы Дерендяева до Октябрьского проспекта;

- улица Лепсе, от улицы Цеховой до улицы Романа Ердякова;

- Пионерский переулок;

- улица Мира;

- улица Физкультурников;

- мостовые сооружения в Порошино и Субботихе.

Просьба к водителям не оставлять свои автомобили на обочинах. Это может помешать работе спецтехники.