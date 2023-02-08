С 8 по 9 февраля вывезут снег с 11 объектов города Кирова

Уборка снега пройдет ночью на 11 участках города.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Кировская администрация выложила график уборки улиц от снега с 8 по 9 февраля. Проведут работы на следующих улицах:
- улица Московская, от Октябрьского проспекта до улицы Романа Ердякова;
- Октябрьский проспект, от улицы Красноармейской до улицы Комсомольской;
- улица Луганская, от Северо-Западного проезда до Разворотного круга;
- улица Горького, от улицы Комсомольской до улицы Воровского;
- улица Спасская, от улицы Володарского до улицы Свободы;
- улица Герцена, от улицы Дерендяева до Октябрьского проспекта;
- улица Лепсе, от улицы Цеховой до улицы Романа Ердякова;
- Пионерский переулок;
- улица Мира;
- улица Физкультурников;
- мостовые сооружения в Порошино и Субботихе.
Просьба к водителям не оставлять свои автомобили на обочинах. Это может помешать работе спецтехники.