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НовостиОбщество8 февраля 2023 7:48

С 8 по 9 февраля вывезут снег с 11 объектов города Кирова

Автомобилистов просят убрать свои машины из зоны работы техники
Артем ЗАМЯТИН
Уборка снега пройдет ночью на 11 участках города.

Уборка снега пройдет ночью на 11 участках города.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировская администрация выложила график уборки улиц от снега с 8 по 9 февраля. Проведут работы на следующих улицах:

- улица Московская, от Октябрьского проспекта до улицы Романа Ердякова;

- Октябрьский проспект, от улицы Красноармейской до улицы Комсомольской;

- улица Луганская, от Северо-Западного проезда до Разворотного круга;

- улица Горького, от улицы Комсомольской до улицы Воровского;

- улица Спасская, от улицы Володарского до улицы Свободы;

- улица Герцена, от улицы Дерендяева до Октябрьского проспекта;

- улица Лепсе, от улицы Цеховой до улицы Романа Ердякова;

- Пионерский переулок;

- улица Мира;

- улица Физкультурников;

- мостовые сооружения в Порошино и Субботихе.

Просьба к водителям не оставлять свои автомобили на обочинах. Это может помешать работе спецтехники.