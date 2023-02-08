В Кировской области в 39 классах приостановили занятия из-за гриппа и ОРВИ

Рост суммарной заболеваемости среди детей выявили в возрастной группе от 7 до 14 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области с 30 января по 5 февраля заболели гриппом и ОРВИ 10373 человека. 53,3% от всех заболевших - дети до 14 лет. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Среди детей рост суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировали в возрастной группе от 7 до 14 лет на 10,69%. Из-за большого количества заразившихся в 39 классах 19 школ приостановили занятия. В трех группах трех же детских садов ввели карантинные мероприятия - разобщение ребят.

В общем и целом показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей мониторинга вырос на 5,4%. Более половины обратившихся за медпомощью - жители Кирова. В 50% случаев у заболевшего выявляют грипп. Лабораторно подтверждены 132 случая заражения им.