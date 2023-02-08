В Слободском грузовик сбил 12-летнего ребенка

Грузовик сбил ребенка-пешехода. Фото: ГИБДД Кировской области

В Слободском сбили 12-летнего мальчика. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 7 февраля в 10.15. У дома №97 по улице Слободской грузовик МАЗ наехал на 12-летнего мальчика-пешехода. В результате происшествия ребенок получил травмы, насколько тяжелые - не уточняется.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о необходимости уступать дорогу прохожим, идущим или вступившим на проезжую часть для перехода. Сами пешие участники дорожного движения, в свою очередь, обязаны убедиться, что водители их видят и пропускают.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Погибших нет.