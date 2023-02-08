В Кирове 8 февраля пройдут плановые отключения воды

Воды в домах кировчан не будет на протяжении всего дня.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
8 февраля десятки кировчан останутся без холодной воды на весь день. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал». Параметры подачи воды изменят из-за ремонтных работ на сетях.
Ленинский район с 09.00 до 19.00
- Пугачева, 18;
- Некрасова, 44, 46, 46/А;
- Попова, 24, 26, 29, 31, 33/А.
Первомайский район, деревня Гнусино с 09.00 до 16.00
- Сиреневая;
- Трактовая;
- Согласия;
- Светлая;
- Цветочная;
- Кооперативная;
- Павла Корчагина, 252, 254.
Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.