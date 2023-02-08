В Кирове 8 февраля пройдут плановые отключения воды

Воды в домах кировчан не будет на протяжении всего дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 февраля десятки кировчан останутся без холодной воды на весь день. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал». Параметры подачи воды изменят из-за ремонтных работ на сетях.

Ленинский район с 09.00 до 19.00

- Пугачева, 18;

- Некрасова, 44, 46, 46/А;

- Попова, 24, 26, 29, 31, 33/А.

Первомайский район, деревня Гнусино с 09.00 до 16.00

- Сиреневая;

- Трактовая;

- Согласия;

- Светлая;

- Цветочная;

- Кооперативная;

- Павла Корчагина, 252, 254.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.