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НовостиОбщество7 февраля 2023 14:40

Предприятие в Санчурском районе оштрафовали на полмиллиона из-за взяток директора

Самого нарушителя осудили отдельно
Анастасия Николаенко
Общая сумма взяток составила около 60 тысяч рублей.

Общая сумма взяток составила около 60 тысяч рублей.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Лесозаготовительное предприятие из Санчурского района заплатит 500 тысяч рублей из-за взяток руководства. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как выяснили специалисты ведомства, в 2019-2020 годах директор компании неоднократно давал взятки начальнику местного лесного хозяйства. За это предприятие незаконно получало под вырубку участки леса, которые должны были пойти на заготовку древесины для граждан.

Общая сумма взяток составила около 60 тысяч рублей.

Суд рассмотрев материалы дела, назначил предприятию штраф в размере полумиллиона рублей. Самого взяткодателя осудили отдельно.