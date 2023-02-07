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НовостиОбщество7 февраля 2023 12:47

Жителю Даровского отказали в получении пенсии из-за недостатка трудового стажа

Отработанные часы мужчине пришлось подтверждать в суде
Артем ЗАМЯТИН
Мужчине выплатят все деньги с момента его первого заявления.

Мужчине выплатят все деньги с момента его первого заявления.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пенсионеру из Даровского района предоставят выплаты, в которых ему ранее отказали. Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области.

Ранее мужчина обратился в территориальные пенсионные органы с заявлением о назначением ему страховой пенсии. Мужчине отказали, так как в предоставленных им документах не хватало данных об учете рабочего времени.

Прокуратора, занявшись этим вопросом, через суд доказала, что в период с 1978 по 1983 года заявитель, будучи еще студентом, работал с товарищами на одном из сельскохозяйственных предприятий.

Эти данные записали в трудовую книжку. Мужчине засчитан весь его стаж для назначения страховой пенсии с момента его первого обращения.