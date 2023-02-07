Жительница Верхнекамского района зарезала своего сожителя

От полученного ранений в грудь мужчина скончался на месте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женщину обвинили в убийстве своего знакомого. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следователи установили, что 8 мая 2022 года мужчина выпивал в компании 51-летней женщины. Позже между ними возникла ссора. Очевидцы слышали, как они оскорбляли друг друга. Во время словесной перепалки подозреваемая взяла нож и воткнула его в грудь 56-сожителю. От ранения потерпевший скончался на месте.

На женщину завели уголовное дело по статье «Убийство». Собранных следователями данных хватило для вынесения приговора.

Суд назначил жительнице Верхнекамского района наказание в виде лишения свободы на 8 лет. Отбывать срок женщина будет в колонии общего режима.