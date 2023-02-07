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НовостиОбщество7 февраля 2023 12:32

7 миллионов рублей планируют выделить на ремонт бассейнов в детсадах Кирова

Специалисты также займутся вопросом расширения штата в дошкольных учреждениях
Артем ЗАМЯТИН
В детских бассейнах сделают ремонт.

В детских бассейнах сделают ремонт.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент образования города Кирова проверил состояние бассейнов в дошкольных учреждениях регионального центра.

Ранее мы написали о том, в детских садах побывал уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин. Он выяснил, что почти треть бассейнов в детсадах нашего города не работают. По результатам проверки была направлена жалоба в прокуратуру.

Естественно, после заявления власти не остались в стороне. В гордуме намерены обсудить выделение 7 миллионов рублей на ремонт помещений, оборудования и самих бассейнов.

Также специалисты решат вопрос, касающийся персонала: наймут новых руководителей плавания и медиков.