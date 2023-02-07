В Кирове глыба льда упала с крыши на тротуар, чуть не задев прохожих

В случае грубого нарушения содержания крыш информация направляется в прокуратуру. Фото: киров.рф

В Кирове глыба льда рухнула с крыши на тротуар. Как известно, она сошла с кровли дома №84 по улице Розы Люксембург. В тот момент рядом шли прохожие. К счастью, трагедии удалось избежать.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что по данному случаю проводится проверка. Управляющей компании велено незамедлительно привести в порядок крышу здания, вплотную прилегающего к пешеходной зоне.

Мэрия также сообщает, что в Кирове ежедневно проводятся рейды по содержанию кровель и придомовых территорий. При наличии сосулек и снежных свесов информация направляется в УК. Если же проверяющие фиксируют факты угрозы жизни и здоровью, письма направляются уже в прокуратуру. В этом случае компания может заплатить большой штраф.