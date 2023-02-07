Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 10:57

Жители Кирова и Кирово-Чепецка выплатили долг в 20 миллионов рублей за «коммуналку»

Средства начали поступать после расклейки списков «энерговампиров» на инфодосках в домах
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Средства с уплаты счетов за электричество идут в том числе на покупку топлива для ТЭЦ и стабильного прохождения отопительного сезона.

Средства с уплаты счетов за электричество идут в том числе на покупку топлива для ТЭЦ и стабильного прохождения отопительного сезона.

Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Кирова и Кирово-Чепецка выплатили ресурсоснабжающей компании 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс».

Должниками - «энерговампирами», как их называет компания - оказались почти 1500 жителей обоих городов. Собственники 462 квартир вернули более 10 тысяч рублей, 285 квартир - от 5 до 10, а 179 абонентов оплатили еще и текущие начисления.

Как сообщает компания, долги начали возвращать после расклейки списков должников за электричество, отопление и горячую воду на информационных досках. Размещение листовок - часть специальной акции, которая направлена на повышение платежной дисциплины для стабильного прохождения отопительного сезона. «Т Плюс» напоминает, что деньги за энергоснабжение уходят в том числе на закупку топлива для ТЭЦ и текущие ремонты оборудования.