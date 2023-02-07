В Малмыже до конца года рекультивируют 23-летнюю свалку

Свалка использовалась с 1990 по 2013 годы. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Малмыже началась рекультивация 23-летней свалки. Подробности сообщили в областном правительстве.

Свалка, расположенная в границах города, использовалась с 1990 по 2013 годы. Ее общая площадь - 4,7 га, объем накопленных отходов - 81 тысяча кубометров. Рекультивацией займется АО «Вятавтодор». С подрядчиком заключен контракт на сумму 95,7 миллиона рублей, из которых 76,7 миллиона - средства из федерального бюджета. Согласно проекту, после завершения работ площадь, занятая мусором, уменьшится до 2 га.

Как добавили в пресс-службе правительства региона, над телом свалки возведут многофункциональный экран. На территории обустроят дренажную канаву для сбора фильтрата и пассивную систему дегазации для отвода биогаза. Все работы завершатся в конце 2023 года.