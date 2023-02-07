Кировчане могут отправиться в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке

Поездку в Звездный городок выиграют авторы лучших работ. Фото: Андрей АБРАМОВ

Кировчане могут посетить Звездный городок. Подробности сообщили в областном правительстве.

1 февраля начался прием заявок на участие в I туре Международных молодежных «Циолковских чтений». Мероприятие состоится 26-28 октября. В 2023-2024 годах чтения приурочены к юбилею Кирова. В связи с этим событию решили придать статус международного. Обсуждаются перспективы участия детских и юношеских космических центров из Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и других стран.

Прием заявок продлится до 1 июля. Запланирована работа девяти тематических секций, на которых участники в возрасте от 12 до 24 лет представят свои исследовательские и творческие работы. Авторы лучших проектов отправятся в Звездный городок в Центр подготовки космонавтов.

На чтениях также пройдут лекции экспертов, встречи с космонавтами, мастер-классы и экскурсии по городу.

Более подробную информацию можно узнать на сайте музея Циолковского.