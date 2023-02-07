«Иностранец» обманом выманил у жительницы Слободского почти полмиллиона рублей

Женщина тратила свои накопления и брала деньги в кредит. Фото: Михаил ФРОЛОВ

63-летняя слобожанка стала очередной жертвой интернет-мошенников. Об этом инциденте рассказали в УМВД России по Кировской области.

Недавно потерпевшая обратилась в полицию. Она рассказала, что в прошлом году познакомилась в интернете с мужчиной. По словам собеседника, звали его Филипп и жил он в Турции.

Во время переписки мужчина убедил потерпевшую, что хочет к ней приехать. Затем под различными предлогами (покупка авиабилетов и подарков, налоги и т. д.) выманивал у нее деньги. В сумме женщина отправила аферисту 415 тысяч рублей, часть из которых взяла в кредит.

Когда о ситуации узнал сын женщины, он заставил ее пойти в полицию.

По факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Личность злоумышленника устанавливается.