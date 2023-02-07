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НовостиОбщество7 февраля 2023 8:41

Президент РФ поддержал идеи кировских волонтеров Победы

Активисты предложили организовать слет «Внуки Победы. Ленинград» и туристические маршруты по местам боевой славы
Артем ЗАМЯТИН
Активисты города предложили провести туристические маршруты по местам воинской славы и городам героям. ФОТО: правительства Кировской области

Активисты города предложили провести туристические маршруты по местам воинской славы и городам героям. ФОТО: правительства Кировской области

Владимир Путин поддержал идею кировских активистов о проведении слета «Внуки победы. Ленинград». Об этом рассказали в региональном правительстве.

- Мы, волонтеры Победы, не на словах знаем, насколько важно сохранить историческую память. Именно поэтому мы предложили устроить такой слет. Также появилась идея создать туристические тематические маршруты по местам боевой славы, городам-героям и городам трудовой доблести, - рассказала региональный координатор направления «Великая Победа» Марина Балобанова.

Оба предложения, вынесенные активистами, получили поддержку президента.