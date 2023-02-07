В ночь с 7 на 8 февраля вывезут снег с 13 улиц Кирова

Водителей просят не оставлять машины на данных участках.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В мэрии города представили график ночного вывоза снега. Работ пройдут на следующих участках:
- улица Карла Либкнехта, от улицы Милицейской до улицы Азина;
- улица Луганская, от улицы Дзержинского до Северо-Западного проезда;
- Октябрьский проспект, от улицы Красноармейской до улицы Комсомольской;
- улица Московская, от улицы Ленина до улицы Карла Маркса;
- улица Комсомольская, от улицы Ивана Попова до улицы Пугачева;
- улица Московская, от улицы Казанской до Вечного огня;
- Октябрьский проспект, от площади Лепсе до улицы Гайдара;
- улица Лепсе, от улицы Большева до улицы Цеховой;
- Пионерский переулок;
- улица Торфяная;
- Динамовский проезд;
- улица Мира;
- улица Орджоникидзе.
Водителей просят убрать личные автомобили с обочин, чтобы не мешать работе спец техники.