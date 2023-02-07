В ночь с 7 на 8 февраля вывезут снег с 13 улиц Кирова

Водителей просят не оставлять машины на данных участках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии города представили график ночного вывоза снега. Работ пройдут на следующих участках:

- улица Карла Либкнехта, от улицы Милицейской до улицы Азина;

- улица Луганская, от улицы Дзержинского до Северо-Западного проезда;

- Октябрьский проспект, от улицы Красноармейской до улицы Комсомольской;

- улица Московская, от улицы Ленина до улицы Карла Маркса;

- улица Комсомольская, от улицы Ивана Попова до улицы Пугачева;

- улица Московская, от улицы Казанской до Вечного огня;

- Октябрьский проспект, от площади Лепсе до улицы Гайдара;

- улица Лепсе, от улицы Большева до улицы Цеховой;

- Пионерский переулок;

- улица Торфяная;

- Динамовский проезд;

- улица Мира;

- улица Орджоникидзе.

Водителей просят убрать личные автомобили с обочин, чтобы не мешать работе спец техники.