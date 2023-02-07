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НовостиОбщество7 февраля 2023 8:14

В Кирове работников дошкольных учреждений освободят от родительской платы за детсад с 2024 года

Мера поддержки будет распространяться на всех сотрудников: воспитателей, нянечек и так далее
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мера поддержки направлена в первую очередь на решение кадрового вопроса.

Мера поддержки направлена в первую очередь на решение кадрового вопроса.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировские сотрудники дошкольных учреждений не будут вносить родительскую плату за детсад - но только с 2024 года. Об этом сообщает горадминистрация.

Под действие льготы попадают все работники детсадов: заведующие, воспитатели, медработники, технический персонал. Они не будут платить за присмотр и уход за своими детьми в дошкольных образовательных организациях.

Расходы на предоставление льготы составят 25 миллионов рублей. Поскольку бюджет на текущий год уже принят, меру поддержки введут с 1 января 2024 года. Как отметили в мэрии, она прежде всего направлена на привлечение кадров в детсады.

- Проект решения будет вынесен на одно из заседаний Кировской городской Думы для рассмотрения и утверждения, - добавили в пресс-службе горадминистрации.