В Кирове у пешеходного перехода на Дзержинского появятся лежачие полицейские

На участке находится множество образовательных учреждений. Фото: ОНФ Кировской области

В Кирове на улице Дзержинского обустроят искусственные неровности. Об этом рассказали активисты ОНФ.

В минувшем декабре общественники обратили внимание на небезопасный пешеходный переход по этой улице. На участке дороги расположены школа-интернат №3, Межшкольный комбинат №4 и детский сад «Березка». Четырехполосную дорогу ежедневно пересекает большое количество людей - однако это опасно для жизни.

Еще осенью перед переходом были искусственные неровности, но после ремонта дороги их убрали. В итоге многие водители не притормаживают перед «зеброй», и знаки ограничения скорости их не останавливают. Здесь гоняют, в том числе, и большегрузы. Стоит также отметить плохую освещенность участка.

Активисты обратились в горадминистрацию. После этого власти Кирова пообещали разобраться с ситуацией и обустроить лежачих полицейских с наступлением хорошей погоды.