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НовостиОбщество7 февраля 2023 6:46

В Кирове 7 февраля жители 14 домов останутся без воды

Параметры подачи ресурса изменили из-за ремонтных работ на сетях
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В некоторых домах воды не будет до позднего вечера.

В некоторых домах воды не будет до позднего вечера.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

7 февраля жители Ленинского района останутся без воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Из-за ремонтных работ на сетях по нескольким адресам изменили параметры подачи ресурса.

С 08.00 до 19.00

- Блюхера, 4А, 4Б, 4Е, 8А, 8Б, 8В, 10, 12, 12к1;

- Ленина, 132.

С 09.30 до 16.00

- Милицейская, 80;

- Октябрьский проспект, 110, 112, 114.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.