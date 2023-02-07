В Кирове 7 февраля жители 14 домов останутся без воды

В некоторых домах воды не будет до позднего вечера.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
7 февраля жители Ленинского района останутся без воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».
Из-за ремонтных работ на сетях по нескольким адресам изменили параметры подачи ресурса.
С 08.00 до 19.00
- Блюхера, 4А, 4Б, 4Е, 8А, 8Б, 8В, 10, 12, 12к1;
- Ленина, 132.
С 09.30 до 16.00
- Милицейская, 80;
- Октябрьский проспект, 110, 112, 114.
Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.