В Кировской области могут выделить лесные участки для промышленного сбора ресурсов

Жители региона все так же смогут бесплатно собирать травы, грибы и ягоды на любых лесных участках. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кировской области определят участки для промышленного сбора грибов и ягод. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По закону, физлица могут бесплатно собирать пищевые и недревесные ресурсы для своих нужд. Однако для промышленного сбора необходим договор аренды участка. Для решения этого вопроса планируется организовать и провести аукционы по передаче двух территорий для заготовки лесных ресурсов. Предоставление их бизнесу никак не затронет простых жителей: они по-прежнему смогут спокойно собирать грибы, травы и ягоды как на этих участках, так и любых других.

Стоит отметить, что раньше такой практики в регионе не существовало. Если такие участки окажутся востребованными, работа в этом направлении продолжится. Минприроды и Минсельхоз проработают вопрос создания подобной системы.