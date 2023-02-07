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НовостиОбщество7 февраля 2023 6:12

В Кировской области могут выделить лесные участки для промышленного сбора ресурсов

При этом для жителей региона ничего не изменится
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Жители региона все так же смогут бесплатно собирать травы, грибы и ягоды на любых лесных участках.

Жители региона все так же смогут бесплатно собирать травы, грибы и ягоды на любых лесных участках.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кировской области определят участки для промышленного сбора грибов и ягод. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По закону, физлица могут бесплатно собирать пищевые и недревесные ресурсы для своих нужд. Однако для промышленного сбора необходим договор аренды участка. Для решения этого вопроса планируется организовать и провести аукционы по передаче двух территорий для заготовки лесных ресурсов. Предоставление их бизнесу никак не затронет простых жителей: они по-прежнему смогут спокойно собирать грибы, травы и ягоды как на этих участках, так и любых других.

Стоит отметить, что раньше такой практики в регионе не существовало. Если такие участки окажутся востребованными, работа в этом направлении продолжится. Минприроды и Минсельхоз проработают вопрос создания подобной системы.