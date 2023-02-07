В Кирове в 2023 году расселят более ста аварийных домов

Сейчас идет снос старого здания по улице Горбачева. Фото: киров.рф

В Кирове в 2023 году планируется расселить более сотни аварийных домов. Благодаря этому новым жильем обзаведутся две тысячи кировчан. Подробности сообщает горадминистрация.

Работа уже идет - так, например, сейчас идет демонтаж ветхого здания на Горбачева, 6, жильцов которого расселили на улицу Садовую. Территорию вскоре очистят от строительных отходов, специалисты демонтируют старый фундамент и проведут планировку территории. В ближайшие дни также начнется снос дома на Преображенской, 21.

В мэрии также отметили, что для ликвидации аварийного здания необходимо сперва полностью завершить процедуру переселения жильцов в новые дома. Стоит также добавить, что освобожденные территории используются для обустройства общественного или парковочного пространства. Они могут в том числе стать местом для строительства нового дома, в который кировчане переедут из аварийного жилья.