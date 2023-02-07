Кировчанина поймали на употреблении наркотиков и лишили водительских прав

Водитель остался без прав из-за нарко-зависимости. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кировчанина лишили водительских прав из-за употребления наркотиков. Подробностями инцидента поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что 43-летний житель региона, состоящий на учете у врача-нарколога, имеет водительское удостоверение. Ранее мужчина имел зависимость от запрещенных препаратов, из-за чего и получил психическое заболевание.

Прокурор направил в суд требование лишить гражданина прав на управление транспортом. Исковое заявление признали законным и выполнили требования ведомства.

Добавим, что в 2022 году аналогичным методом в Кирове лишили прав девять человек с зависимостью от алкоголя и наркотиков и 11 - с психическими расстройствами.