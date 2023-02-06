36 человек эвакуировали из горящего дома на улице Карла Маркса

33 человека эвакуировались самостоятельно, пятерых спасли пожарные. ФОТО: ГУ МЧС Кировской области

Минувшей ночью в 01.34 в Кирове произошел пожар в жилом доме. Подробностями происшествия поделились в региональном МЧС.

В одной из квартир пятиэтажного дома на улице Карла Маркса посреди ночи произошло возгорание. По предварительным данным, оно началось из-за неосторожного обращения с огнем.

33 человека с нижних этажей эвакуировались самостоятельно, еще троих жильцов с пятого этажа вывели пожарные при помощи спасательных масок.

В результате ЧП в квартире обгорели стены, потолок и имущество в комнате и коридоре. По предварительным данным, никто не пострадал.