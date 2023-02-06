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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 15:46

Мастера лесозаготовки из Верхнекамского района заплатит 100 тысяч за незаконную вырубку ели

Мужчина незаконно дал рабочим разрешение на вырубку ели
Артем ЗАМЯТИН
Мастера ждет наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей.

Мастера ждет наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Мастер лесозаготовительной компании оштрафовали за незаконную вырубку деревьев. Подробностями поделились в СУ СКР по Кировской области.

По официальной версии, мужчина дал подчиненным указание начать разработку лесосеки. При этом рабочих он не уведомил о том, что рубка ели на этом участке запрещена, хотя сам знал это прекрасно знал.

Своими действиями мастер причинил министерству лесного хозяйства ущерб на сумму более 114 тысяч рублей. На него завели уголовное дело.

Свою вину мужчина признал и возместил причиненный ущерб в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа размеров в 100 тысяч рублей.